McDonalds lanza su línea de ropa Schnuggs

LONDRES, Reino Unido.- McDonalds es conocida por “reinventarse” y adaptarse a los tiempos para seguir en el gusto de la comida rápida. Sin embargo, recientemente es noticia por un detalle muy especial: su incursión en el mundo de la moda.

De acuerdo con Adweek y Merca 2.0, McDonald’s lanzó una nueva línea de ropa, Schnuggs, con la que busca promocionar otra versión de nuggets en Reino Unido.

En la campaña, que circula por redes sociales, se puede ver a varios modelos utilizando ropa y accesorios con el nombre de la marca. Los productos no están a la venta y solo son parte del esfuerzo publicitario. El objetivo es burlarse de rivales que han lanzado proyectos similares a la audiencia general.

McDonald’s no es la única cadena de comida rápida que se ha internado en otras industrias para una campaña publicitaria. KFC de hecho también se lanzó al mundo de la moda, cuando lanzó una cubeta-sombrero en julio pasado.

