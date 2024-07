“Charrúas" y Canadá buscan el tercer lugar en la Copa América 2024

Este sábado 13 de julio, Canadá y Uruguay se enfrentarán en el Bank of America Stadium por el partido que definirá el tercer lugar de la Copa América 2024. Ambas selecciones buscarán cerrar su participación en el torneo con honor tras caer en las semifinales ante Argentina y Colombia respectivamente.

El encuentro entre los "Charrúas" y los canadienses promete ser emocionante, no solo por la disputa por el podio, sino también por la escasa frecuencia con la que estas selecciones han cruzado caminos en el ámbito internacional.

El histórico de enfrentamientos entre ambas escuadras revela duelos pasados, incluyendo una victoria de Uruguay en un amistoso en 2022 y un triunfo memorable de Canadá en 1986. Este antecedente añade un extra de expectativa al choque por el tercer puesto de la Copa América.

A crucial Copa America third place play-off for Canada and Uruguay 🍁🌞



LIVE on #OptusSport 📲#CA2024