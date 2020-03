CoronavirusChallenge: Joven graba video para Tiktok y contrae Covid-19

CANCÚN.- Seguir los retos virales de internet le ha costado su salud a un joven aspirante a influencer en Estados Unidos.

Se trató de "Larz" un tiktokero que realizaba el #CoronavirusChallenge con el fin de volverse viral en la plataforma, sin embargo, no contó con que contraería Covid-19 poco después.

'Moron' who licked toilet bowl in corona challenge 'in hospital with the bug' https://t.co/A8XKQWcqvS pic.twitter.com/pS0Z1ePkBA