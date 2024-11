CR7 consigue 28 millones de suscriptores en YouTube en un día

En tan solo un día, Cristiano Ronaldo logró alcanzar la impresionante cifra de 28 millones 500 mil suscriptores en YouTube, colocándose en camino para recibir la codiciada placa de diamante, otorgada a aquellos que superan los 10 millones de suscriptores.

Con este rápido crecimiento, el futbolista está ahora en la mira de la exclusiva placa de diamante rojo, reservada para las cuentas que superan los 100 millones de suscriptores.

A Ronaldo le tomó solo dos horas recibir la placa de oro por rebasar el millón de suscriptores, algo que celebró con sus hijos. Para rematar, compartió un mensaje de agradecimiento a sus ‘siuuubscribers’, en alusión al famoso ‘Siuuu’ con el que festeja sus conquistas.

A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7