Critican a Sofía Niño de Rivera tras recordar su “terrible” sueldo de 30 mil pesos

Sofía Niño de Rivera se volvió viral en las redes sociales tras sus declaraciones en una entrevista para un podcast, la comediante afirmó que era “terrible” su sueldo de 30 mil pesos al mes, considerando algo “mal pagado”.

Durante la entrevista para Dementes Podcast, Sofía contó el proceso en el que su vida cambio para cumplir su verdadera vocación de hacer reír a las personas, dejando a un lado su carrera en la publicidad.

Relató que en ese momento vivía en un departamento en la Condesa cuando renunció y vendió su coche para poder mantenerse mientras iniciaba su carrera haciendo stand up. Además, aseguró que la presión la ayudó a no fracasar, y que no recibió ayuda de sus padres más que un curso de comedia en Nueva York.

La parte que más causó controversia fue cuando recordó el “terrible” pago de 30 mil pesos que ganaba trabajando en publicidad. Un usuario recuperó el fragmento de la entrevista, volviéndose viral en Tiktok.

"Las agencias de publicidad pagan terrible", explicó, "yo acababa ganando 30 mil pesos al mes". "Yo para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista", añadió.

Por otro lado, comentó que al inicio de su carrera como comediante ganaba alrededor de cinco mil pesos, por lo que se vio en la necesidad de bajar su nivel de vida durante un tiempo, hasta que su carrera se fortaleció.

La comunidad de Tiktok no perdonó a la comediante por sus declaraciones y la criticó por olvidar que se encuentra en una posición privilegiada con ese sueldo, que es mucho más del salario mínimo en México;, algunos de los comentarios, la mayoría sarcasticos, fueron los siguientes:

- “30 mil pesos, que injusticia” - “Chale, yo a mis 29 ganando nueve mil” - “El eterno problema de no tener los pies en la tierra”

Sin embargo, también hubieron quienes la defendieron al señalar que posiblemente "el problema real al que se refería era que no le pagaban los justo o que posiblemente sólo quería ganas más".

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DEPe8OADYamE9vEW9Wj6Dw

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

También te puede interesar:

Joven descubre que su novio le es infiel al grabar un TikTok

¡Sin estereotipos! Ilustradora convierte a las Princesas de Disney en versión curvy

Casa de subasta devela diamante negro de más de 550 quilates