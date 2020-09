Hemos agarrado a siete, nos faltan 4 de 10: Cuauhtémoc Blanco (video)

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Blanco volvió a mover las redes sociales, pero no por nada futbolístico. Ni siquiera por algo político. Simplemente al gobernador de Morelos, exjugador del América, y ex mundialista mexicano, tres Copas del Mundo, no se le dan las matemáticas.

En una entrevista donde habló acerca de los avances en la lucha contra la delincuencia en su estado, no le salieron bien las cuentas. Además de algunas cuestiones en la forma de expresarse.

"Nadien, en administraciones pasadas ha detenido a siete personajes peligros, siete ¿eh? Siete… Nos faltan cuatro de 10" (Sic). Siete y cuatro suman once.

Eran 10, detuvimos a 7, nos faltan 3... no, menos, como 4 🙊



Cuauhtémoc Blanco haciendo un Peña Nieto.pic.twitter.com/KQJpAy2jvN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 9, 2020

Blanco refrendó: "De diez objetivos hemos agarrado siete, nos faltan cuatro objetivos". Y para que no quede duda: "Y así lo voy a decir, había 10, 10 narcos, hemos agarrado a siete, nos faltan cuatro".

"Estamos a un minuto, a menos, como a cinco"

Esta confusión del gobernador de Morelos ha hecho que en redes se recuerde el momento en el que al expresidente de México, Enrique Peña Nieto también le fallaron los cálculos matemáticos frente a la prensa cuando volaba hacia Oaxaca tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Peña Nieto estaba a punto de aterrizar en la Base Aérea de Ixtepec, Oaxaca cuando habló con periodistas y dijo esto:

El Universal explicó, a través de una de sus columnas el “raro conteo” del entonces presidente de México:

Peña Nieto recordó que estaban a punto de aterrizar en la Base Aérea de Ixtepec, Oaxaca. “Estamos a diez minutos”, le dijo un reportero, el presidente le respondió “no a un minuto”, otro diarista le atajó, “como a 10 minutos”, el Presidente respondió de inmediato, “no menos a cinco minutos”.

(Con información de El Universal y redes sociales)