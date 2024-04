¡Cuida tus ojitos! Google Doodle se prepara para el eclipse 2024

Google Doodle llega una vez más para sorprendernos con un diseño en honor al eclipse solar total que podrá verse en varios estados de México y otras regiones del mundo y que volverá a verse hasta dentro de muchos años.

Google celebra ocasiones especiales como la llegada de la primavera, el cumpleaños de alguna celebridad o en este caso, un evento astronómico tan majestuoso como el de este 8 de abril de 2024.

Para darle la llegada al eclipse, el Google Doodle muestra a cada letra de ‘Google’ con lentes especiales para disfrutar de la peligrosa vista, aunque tal parece que la ‘E’ es el único espectador que prefirió no usar su protección y echarse a dormir.

Did you see today's #GoogleDoodle? Don't be like the E and sleep on this rare celestial event. It's the last total solar #eclipse to cross North America until 2045!



Join our livestream starting at 1pm ET (1700 UTC) for views from Mexico to Maine: https://t.co/h6AgaQVgmc pic.twitter.com/zXYFQQlONL