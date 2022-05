Danna Paola exige justicia para Debanhi en el Tecate Emblema

La cantante mexicana, Danna Paola aprovechó su presencia en el escenario del Tecate Emblema para exigir justicia para Debanhi Escobar y para las miles de mujeres que son víctimas de feminicidio.

Previo a su presentación, las pantallas se iluminaron de rojo con los nombres de algunas mujeres desparecidas en el país, como el #JusticiaParaDebanhi tras esto apareció la frase “ni una más”.

Sin embargo, el público agradeció el espacio para exigir justicia para la joven desaparecida el pasado nueve de abril en Escobedo, Nuevo León y fue encontrada muerta el 22 del mismo mes dentro de una cisterna en un motel.

Ok pero hablemos de como Danna Paola usa su arte y voz para levantar la voz y demostrar su apoyo incondicional, por eso y más digo con muchísimo orgullo que ella es mi ÍDOLA, gracias Danna por no quedarte callada y levantar la voz por las que ya no pueden!!! pic.twitter.com/924phvx0O8 — TXT O.T. (@dreamer_fandann) May 14, 2022

Luego de este mensaje, la artista abrió su concierto con “Calla tú”, tema inspirado para empoderar a las mujeres que viven violencia de género.

#NiUnaMás | 🔴 Durante el festival musical #TecateEmblema, Danna Paola alzó la voz para pedir justicia para Debanhi Escobar.



▶️: Jimena Campuzano. pic.twitter.com/diH4tcvl63 — Excélsior (@Excelsior) May 14, 2022

Más tarde la nombrada por sus fans “princesa del pop latino” reveló a sus fans que no es fácil ser adulto, por lo que decidió interpretar “un mundo de caramelo” tema principal que tuvo la novela de Televisa “Atrévete a Soñar”, donde Danna Paola fue protagonista junto a Eleazar Gómez.

"volvamos a nuestra infancia y recordemos lo felices que éramos, no nos preocupábamos por nada. El ser adulto está siendo bien complicado para mí y no me gusta" dijo a sus fans la cantante.

Okey, pero Danna Paola describió mi mood de esta etapa (quitando lo de artista, claro esta) 🥺 pic.twitter.com/Xn5V3JWbEf — Jessica Hinojosa (@Jessica73731301) May 15, 2022

Luego de su presentación en el escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez, la cantante agradeció la asistencia de sus seguidores.