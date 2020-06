¿De cineasta a tiktoker? Alfonso Cuarón se une a la fiebre del Tik-Tok (VIDEO)

Sin haberlo pedido y sin haberlo planeado, el cineasta Alfonso Cuarón llegó a los videos más vistos de la plataforma Tik Tok gracias a su hija.

Tess Bu Cuarón, de 16 años, la segunda hija del director de Roma, subió un video a la red social en el que aparece contoneando las caderas y moviendo sus brazos y sus piernas al ritmo de una canción.

Mientras su descendiente baila detrás suyo, Cuarón, de 58 años, aparece sentado en una mesa, degustando lo que parece ser un flan o una fruta amarilla cortada en cubos, mientras mira fijamente a la cámara y mueve de vez en vez la cabeza al ritmo de la música.

También te puede interesar: ¿Las crayolas vienen aparte? Nuevo billete de mil pesos genera varios memes

Directors forced by their children to be on TikTok: a short thread.



Alfonso Cuarón.pic.twitter.com/ryEsuW1cwK