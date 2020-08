Defiende Mariana Rodríguez al senador Samuel García tras dichos machistas

Mariana Rodríguez sale en defensa de su esposa el senador Samuel García. Esto tras la lluvia de críticas en redes sociales luego de que el legislador por Movimiento Ciudadano expresara su disgusto de que la influencer “mostrara de más” durante una transmisión en Instagram.

La influencer señaló en sus redes sociales que sabe que todo fue un lamentable error magnificado en redes sociales:

“De todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas y que no se repita. Te amoooooooo, los que te conocemos sabemos que fue un error. Eres el mejor esposo del mundo y te amooooooo con todo mi corazón”.

Este problema surgió cuando el senador dijo durante la transmisión en Instagram