Funerarias demandan a pastor por 'resucitar' a un hombre (video)

Agencia

SUDÁFRICA.- El video de la supuesta resurrección de un hombre a manos de un pastor religioso en Johannesburgo, Sudáfrica ha generado no sólo burlas, incluso algunas empresas funerarias han demandado al religioso y a su iglesia.

De acuerdo a RT, la escena ocurrió durante un sermón ofrecido por el pastor Alph Lukau, líder de la iglesia Alleluia Ministries International (AMI). En las imágenes, un hombre identificado como Elliot yace en un ataúd, rodeado de decenas de personas y algunos familiares, quienes aseguran que había fallecido tres días antes. Luego de varias oraciones, Lukau toca con sus manos al presunto difunto y este se levanta en medio de la sorpresa de todos los espectadores.

También te puede interesar: La narcoestética hace de los narcos modelo aspiracional

La enorme difusión que alcanzó el video provocó que organismos religiosos locales se pronunciaran al respecto. La Comisión Nacional de Promoción y Protección de Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas de Sudáfrica aseguró que "no existen los milagros" de esa naturaleza.

Este es el video del momento en que el pastor 'resucita' al hombre

Elly Mogodiri, un obispo sudafricano, abrió una causa penal en contra de Lukau, acusándolo de crimen organizado, fraude y tergiversación, entre otros delitos. "He visto demasiada codicia y comercialización del púlpito en la iglesia, entre otras prácticas perturbadoras. En este momento estamos presenciando un acto fraudulento e infiel", afirmó.

Por otro lado, tres funerarias también han demandado al pastor, argumentando que fueron engañadas porque prestaron sus servicios y sus productos durante la ceremonia, sin saber de qué se trataba. De acuerdo con los querellantes, este incidente ha causado un "daño irreparable" a la reputación de sus empresas, recoge The South African.

Lukau no se ha pronunciado hasta al momento. No obstante, la AMI se defendió diciendo que el hombre aparentemente muerto "estaba vivo" cuando fue trasladado hasta el pastor, quien solo "completó el milagro que Dios ya había comenzado", subraya The Sowetan.

Sin duda, el incidente ha puesto sobre la mesa la falta de regulación del negocio de las iglesias cristianas y evangélicas en África. Sin embargo, el tema fue ridiculizado en la Red y sirvió para que los usuarios sudafricanos llenaran de memes las redes sociales bajo el 'hashtag' #ResurrectionChallenge, en un intento por recrear el truco.