VIDEOS: Eugenio Derbez denuncia desabasto en hospital de Tijuana; el IMSS lo desmiente

Cancún.- Visiblemente consternado, el comediante Eugenio Derbez compartió la noche del domingo un video en el que dijo leer la carta de “auxilio” ante la falta de insumos para atender la pandemia, de un médico de un Hospital del del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tijuana; sin embargo su mensaje ha sido desmentido por la delegada de la insitucuón en Baja California, Desiree Sagarnaga Durante.

Según explicó el comediante, un amigo suyo, el Dr. Faustino Ruvalcaba de la Clínica 20 del IMSS de Tijuana publicó una carta en sus redes sociales donde explica que su clínica concentra casos de Covid-19, pero el personal no tiene el material para atender.

"No contamos con el equipo y material para poder protegernos lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo", dijo.

"Esto ya nos rebasó, ya no podemos más", lee Derbez.

En conclusión, el actor pide a la comunidad su colaboración para donar insumos, que lista en el video, con el fin de contribuir en la carencia que denuncia.

Sin embargo, poco después de que este clip se viralizara, el IMSS de Baja California desmintió en su cuenta oficial de Twitter, los dichos del comediante e invitó a la población a “consultar fuentes oficiales”.

Momentos después, la delegada del IMSS en Baja California, Desiree Sagarnaga Durante compartió un video en respuesta al creador de “La familia Peluche”.

“Su información es falsa, le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas, entienda nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje, pues me está tomando el tiempo que tendría que estar usando para pacientes que lo necesitan, que me necesitan”, dijo.

“Le agradezco el interés por mis compañeras por mis compañeros, por el personal, pero debe saber usted saber en primer lugar que en el Hospital 20 y en todo el Instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre que usted refiere”, continuó.