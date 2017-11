Niño causa destrozos en tienda de maquillaje, valuados en 25 mil pesos

Agencia

GEORGIA, Estados Unidos.- La noche del sábado, un menor ocasionó daños por 25 mil pesos, al interior de la tienda de maquillajes Sephora de Augusta, en Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con Excélsior, el hecho se hizo viral, luego de que una mujer lo compartiera vía Facebook y Twitter, exhortando a los padres de familia a que presten atención a sus hijos, y al mismo tiempo eviten problemas mayores.

Este jueves se dio a conocer la historia de un niño a quien su madre perdió de vista por unos minutos, al interior de un afamado local de maquillajes, y causó daños por mil 300 dólares.

Parents who not only bring their kids on inappropriate outings but let them run rampant are the worst...look at this, $1300 worth of MUF destroyed by an unattended child a Sephora.😱😱😱 pic.twitter.com/za7B60ocjY

La escena ocurrió días antes y el documento expuesto, sugiere a los padres no perder de vista a sus hijos, o no meterlos a lugares inapropiados para su edad.

I have 3 small kids. Whenever I go anywhere with them, every two minutes (max!!) I’m doing a head count. That woman whose child ruined the Sephora display is careless & self-absorbed. It’s my job to make sure my kids aren’t destroying store property. Period.