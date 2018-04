Guardia de seguridad detiene a ‘indígena’ en tienda Hugo Boss

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- Nadie se lo esperaba. Un experimento social compartido en YouTube ha sorprendido a miles en México, ya que nos muestra la reacción de los empleados de una tienda de lujo al ver entrar a una persona vestida cómo indígena. ¿Qué sucedió? Mira el video y lo sabrás.

El material audiovisual, compartido por el canal de YouTube Papawer, tenía como finalidad saber si los trabajadores de esta tienda discriminaban a un hombre por su vestimenta. ¿Qué ocurrió? Cuando lo sepas te sorprenderás.

Como podrás observar en las imágenes, que tiene más de 374 reproducciones en YouTube, el muchacho entra a una tienda Hugo Bosss ubicada en Guadalajara y para su sorpresa todos los empleados lo tratan con amabilidad.

Sin embargo, luego de unos minutos ocurrió algo que sorprendió aún más a este youtuber, uno de los miembros de seguridad del establecimiento se le acercó y le dijo una advertencia al muchacho vestido como indígena.

Resulta que el personal de seguridad de Hugo Boss se percató de la cámara que grababa al youtuber y se acercó al "indígena" para advertirle que una cámara lo estaba siguiendo y que podían asaltarlo al salir de la tienda.

Esto tomó por sorpresa al joven, quien no dudó en reconocer el trabajo de la tienda en este experimento social que fue subido a YouTube el pasado 21 de abril.

Racismo arraigado

En 2013, la indígena guatemalteca Ali Roxox, estudiante de doctorado en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, fue echada de una cafetería tras ser confundida con una vendedora ambulante.

“Tan bonito el día hoy y nos acaban de correr de la cafetería-pastelería francesa Oh la la. A Ali Roxox la detuvieron en la puerta prohibiéndole el paso de manera déspota diciéndole que no podía entrar a vender. No ha sido la primera vez que nos pasa. Estoy hasta la... de tanta humillación racista y violencia hacia las mujeres indígenas de este pueblo”, denunció Montserrat Balcorta Sobrino, también estudiante en dicho centro universitario.

Lo anterior ocurrió la tarde del martes en el negocio “Oh la la! Pastelería Francesa” ubicado en Calle Real de Guadalupe No. 2 en el Centro de San Cristóbal de Las Casas. Ambas estudiantes son de la etnia maya k’iche’ de Guatemala.