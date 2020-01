Detienen a sujeto que intentaba contrabandear 200 escorpiones venenosos

Agencia

MÉXICO.- Según los informes, funcionarios de la Aduana de Sri Lanka confirmaron que un chino fue atrapado tratando de pasar de contrabando 200 escorpiones venenosos vivos por el aeropuerto internacional de Bandaranaike.

Posteriormente, el viajero recibió una multa de 100.000 rupias, o alrededor de $ 550 dólares, antes de continuar su vuelo de regreso a China, informó el Straits Times.

Funcionarios de Sri Lanka dicen que los escorpiones fueron descubiertos durante un control de seguridad, contenido dentro de contenedores de plástico dentro del equipaje de mano del pasajero.

"Detuvimos al pasajero y lanzamos una investigación", dijo Sunil Jayaratne, portavoz de la Aduana de Sri Lanka.

