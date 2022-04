¿No mires arriba? Arrestan a científico por alertar del cambio climático

Esta trama me suena: tal cual se describe en la película de Netflix “No mires arriba” (Do not look up) Un científico de la NASA fue arrestado durante una protesta, aunque no exactamente por un meteorito, sino por algo mucho peor: los efectos del cambio climático.

Millones de científicos han alertado sobre los efectos que causaría el cambio climático y el aumento de las emisiones del gas invernadero producido por la contaminación y explotación de los recursos naturales, sin embargo, los esfuerzos por salvar al planeta pareciera que son inútiles.

Ante esto, el científico de datos del laboratorio de propulsión de la NASA, Peter Kalmus, fue arrestado hace unos días durante una protesta con motivo de la poca atención que reciben las alertas ante las amenazas climáticas, lo que acaparó la atención de los medios internacionales y usuarios de redes sociales como TikTok y Twitter.

"Los científicos no están siendo escuchados, estoy dispuesto a correr el riesgo por este hermoso planeta. Hemos tratado de advertirles por muchas décadas que nos estamos acercando a una maldita catástrofe y hemos sido ignorados, los científicos del mundo han sido ignorados y eso tiene que parar",

expresa el especialista a través de un video difundido en Twitter.

De acuerdo con diversos medios, el pasado 6 de abril, el también escritor protestó en la ciudad de Los Ángeles junto a un grupo de científicos. Él y sus colegas se encadenaron a la entrada de una sucursal del banco Chase, una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo.

La empresa ha sido señalada debido a que es una de las que más financia proyectos con combustibles fósiles, tan solo en el periodo de 2016 a 2021 destinó 382 millones de dólares, reporta el informe de Bancos en el Caos Climático.

Los combustibles fósiles son una fuente de energía que proviene de la descomposición orgánica de microorganismos, plantas, animales y que tarda millones de años en degradarse. La clasificación es de tres tipos, el gas natural, el petróleo y el carbón. El uso de éstos incrementa las emisiones de efecto invernadero y provocan el calentamiento global.

"Vamos a perderlo todo, no estamos mintiendo, no estamos exagerando gente, esto es muy malo […] más y más científicos y más gente van a empezar a unirse a nosotros, esto es para todos los niños en el mundo, para toda la gente joven, todas las personas del futuro, esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros".

Tras el disturbio, el científico fue puesto en libertad, sin embargo, ha publicado en la red social de Twitter una serie de mensajes que invitan a no olvidar lo sucedido.

"El Departamento de Policía de Los Ángeles apareció con al menos 100 policías antidisturbios. Empujaron a la prensa y a los simpatizantes fuera del alcance de la cámara antes del arresto. Esposados en la camioneta de la policía, pasamos cerca de 50 patrullas y 2 camiones de bomberos. Todo por 3 científicos no violentos y 1 ingeniero que suplican por una Tierra habitable" posteo el día siguiente del arresto.

"Cuando más de 1000 científicos toman medidas y corren el riesgo de ser arrestados para salvar nuestro clima, ¿no debería escuchar el mundo?"

"¿No deberían más de 1000 científicos que corren el riesgo de ser arrestados para salvar el planeta ser una noticia más grande que Elon Musk tratando de comprar Twitter?" , escribió Peter.

La demanda de Kalmus y sus colegas pretende conseguir que los líderes mundiales se preocupen y hagan cambios ante la crisis climática.

La protesta logró tal impacto que alrededor del mundo diversos científicos salieron denunciar las consecuencias del cambio climático.

I'm grateful we tried. Man, oh, man, did we try. pic.twitter.com/TlYrwwGB8v — Peter Kalmus (@ClimateHuman) April 11, 2022

Tal como pasó en "Do not Look Up" (No mires arriba)

En redes sociales, la protesta de Peter Kalmus se relacionó con la película de Netflix, "Do not look up" (No mires arriba), al considerar que en esencia, ocurre la misma trama: mientras los científicos alertar de una situación importante, el mundo simplemente mira a otro lado.

QUEDAMOS😨



El científico de la NASA #PeterKalmus fue arrestado después de hacer una protesta para advertir que no nos queda mucho tiempo para solucionar el cambio climático.



“Nos dirigimos a una catástrofe, vamos a perderlo todo, es incluso peor que #DontLookUp” pic.twitter.com/FgYOOWRB5e — Superocho📽 (@super_ocho8) April 15, 2022

varios científicos del mundo fueron Arrestados solo por decir la verdad del que el planeta va hacer condenado durante pocos años, Mientras que esto está siendo popularizado de las redes sociales será olvidado Pronto. Esto es una ficcion de "no mires arriba"#PeterKalmus pic.twitter.com/NlaCFq7Lwi — Lilqglitchy (@Joshy007_) April 17, 2022

(Con información de El Universal)