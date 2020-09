Diputada de Morena intenta escapar de una videollamada en Zoom: sale mal

La pandemia de Covid provocó que muchas actividades cambiaran hacia la nueva normalidad, siendo una de ellas las sesiones y reuniones de diputados que ahora se hacen con videollamadas de Zoom. Sin embargo, algunas veces la tecnología se voltea en contra de quienes se quieren aprovechas de ella, como ocurrió con Valentina Batres, diputada de Morena en la Ciudad de México.

A través de redes sociales se reveló el video de una de las sesiones del Grupo Parlamentario de Morena en la CDMX, justo en el momento en que la diputada por Álvaro Obregón decidió que ya no quería estar ahí y para que nadie se diera cuenta se le hizo fácil tomarse y una foto y retirarse.

El truco para escaparse de la videollamada en Zoom le falló a la diputada Batres

El problema es que la tecnología no siempre funciona como queremos y a la diputada Batres no le salió bien el truco pues se ve justo el momento en que se toma la foto y esta no queda fija ni cubre toda su pantalla de Zoom, por lo que se ve claramente el momento en que se levanta mientas uno de sus de sus compañeros tenía la palabra.

En redes sociales los memes sobre la diputada no se hicieron esperar

