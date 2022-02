Disney pierde a “Scrat”; la ardilla ya no aparecerá más en "La Era del Hielo"

La famosa ardilla de dientes de sable, llamada "Scrat", que ha sido muchas veces protagonista en las películas infantiles "La Era del Hielo" desde principios de la década de los 2000 ya no aparecerá más en las próximas entregas debido a que su creadora, Ivy Silberstein acaba de ganarle los derechos del personaje a Disney.

Fue a través de una publicación en Twitter donde la caricaturista estadounidense anunció que "Scrat" es sólo de ella. La querella, según detalló, comenzó desde hace 20 años, pero finalmente no será más explotada.

El personaje significa tanto para ella porque, según ha informado, está inspirado en la memoria de su hijo. "Era mi hijo y lo secuestraron", dijo Silberstein.

Inicialmente la película dirigida por Chris Wedge y Carlos Saldanha se lanzó en 20th Century Fox, pero tras el acuerdo, a quien la creadora demandó en 2000 por haberse basado en su personaje. En 2003 una primera resolución ordenó que tanto la compañía como Silberstein compartieran los derechos, sin embargo ella siguió luchando.

Ahora parece que tras la compra de Fox por Disney en marzo del 2019 se logró un mejor acuerdo, pues además de celebrar su triunfo la caricaturista agradeció a la compañía y a la productora y heredera Abigail Disney, por entender su causa.

Gracias Walt Disney, Abigail Disney por respetar mis marcas registradas y mi personaje 'Sqrat' que creé el 19 de mayo de 1999. Hace 20 años 12 de marzo de 2002 lanzaron la primera 'Era de Hielo', ¡ha sido una lucha de 20 años! ¡GANÉ!", escribió Ivy.

No #Scrat in #Disney #IceAge 6

Thank You @WaltDisneyCo @abigaildisney for Respecting My Trademarks & Character#Sqrat I Created May 19, 1999. 20 Years Ago March 12, 2002 The First Ice Age Released, it's been a 20 Year Fight! I WON! https://t.co/kqanxC0YkI https://t.co/ptM6UgfqJ7 pic.twitter.com/MHq39xOBex