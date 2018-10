Usuarios se burlan de Trump por bochornoso video filtrado

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las redes no perdonan y nuevamente Donald Trump les da momentos para entretenerse.

En este caso, el presidente de Estados Unidos fue captado subiendo al avión presidencial con un trozo de papel higienico pegado a la suela de su zapato.

Aunque su equipo de seguridad se percató del bochornoso hecho, nadie se atrevió a acercársele para informarle sobre ello, indicó el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Una vez que Trump terminó de subir las escaleras, el papel se desprendió de su zapato.

Con todo y papel de baño, el mandatario y magnate hombre de negocios se despidió de la prensa que cubría su partida en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis.

Mientras tanto, en redes se ha desatado una gran polémica sobre si era papel higiénico, una servilleta o simplemente un trozo de papel pegajoso y persistente.

ALERTA DE EMERGENCIA. Alerta presidencial. Señor presidente, tiene papel de baño pegado en su zapato" se puede leer en un mensaje de Twitter.

Hoy, Donald Trump abordó el Air Force One con papel higiénico pegado en su zapato. Como los padres fundadores lo querían.

Ok, esto me hizo el día. Trump abordando el AFI con papel de baño en su zapato. Todo fue bueno en el mundo (por 30 segundos).

