Video: Así bailan empleados de salud para celebrar el fin del ébola en el Congo

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la segunda epidemia más mortal de ébola en la República Democrática del Congo, por lo que los médicos que luchan contra el virus en esa nación africana se preparan para un eventual combate contra el coronavirus.

Tras un año de combate con la mortal enfermedad del ébola, que dejó más de 2 mil muertos, la última paciente fue dada de alta tras una larga cuarentena y con ella, el segundo brote más mortífero de ébola de la historia llega a su fin, según la Organización Mundial de la Salud. Una lucha que no ha sido fácil, por eso Masiko recibió el alta médica del centro de tratamiento de Beni en una emotiva ceremonia.

La sede de la OMS en África tuiteó un vídeo de trabajadores de la salud celebrando el acontecimiento. “Felicitaciones a todos nuestros socios, vamos a seguir en modo respuesta por un periodo de observación”.

