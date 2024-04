El emblemático futbolista Christian "Hobbit" Bermúdez alcanzó una impresionante marca de 300 partidos con el Atlante, un hito que celebró de una manera muy peculiar. Durante una entrevista exclusiva, el carismático jugador reveló un dato sorprendente: ¡confesó que murió ahogado en la destrucción de la mítica Atlántida!

Esta declaración dejó a todos atónitos y desató un torbellino de especulaciones en el mundo del fútbol. Aunque muchos no sabían cómo tomar esta noticia, no se puede negar que "Hobbit" Bermúdez siempre encuentra una forma única de hacer historia tanto dentro como fuera del campo.

"A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento", contó en una entrevista al sitio del club.

El jugador, que fue campeón con el América en el Clausura 2013, Final donde dio la asistencia para el gol de Aquivaldo Mosquera, primero de las Águilas en el juego.

También mencionó que incluso tiene visiones de la isla de la mitología griega, que según se relata tenía gran potencial militar, pero fue destruida y terminó hundida en el mar. Nunca se ha encontrado.

"Yo he tenido sueños lúcidos debajo del mar, he visto estructuras debajo del mar, afuera del mar. Algo muy loco me pasó en un avión, no tenía qué escuchar ni que leer cerré los ojos, sin el plan de meditar, y me viene en una imagen en donde estaba en el fondo del mar, yo viendo hacia arriba, viendo al sol cómo se reflejaba en el agua, en eso empezaba a avanzar y yo iba arriba de un delfín", añadió.