¿Adiós al "Sr. y Sra. Cara de Papa" por igualdad de género? Esto dice Hasbro

MÉXICO.- Hace unos momentos comenzó a circular la noticia de que Hasbro había eliminado el Sr. y Sra. del personaje "Cara de Papa" con la intención de apoyar la igualdad de género y la inclusión.

El rumor señalaba que la compañía de juguetes dejaría solamente como "Cara de Papa" a este icónico personaje que se hizo popular en la saga de Toy Story.

De acuerdo con diversos portales, este cambio llegará a partir de otoño del presente año, con una edición especial para que puedas armar la familia que gustes para romper con las barreras del género y permitir que los niños lo usen como se sientan más cómodos.

Sin embargo, Hasbro publicó en sus redes sociales que esta información es falsa y el Sr. y Sra. Cara de Papa seguirán circulando en las jugueterías.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ