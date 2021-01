El streamer "TheGrefg" rompe récord de espectadores en Twitch

ESPAÑA.- No hay duda de que los videojuegos son una industria en auge. Las ventas de consolas rompen récords y las audiencias de son más altas que nunca. Como muestra de ello el streamer español David "TheGrefg" Cánovas Martínez, acaba de colocarse como el primero en conseguir más de 2 millones de espectadores en vivo en Twitch cuando presentó su skin de Fortnite de la serie Icon.

El también propietario del equipo de esports EU Heretics, comenzó la transmisión dos horas antes del lanzamiento para generar expectación entre sus seguidores. El momento histórico lo consiguió 20 minutos antes de la presentación cuando se superó el millón de espectadores en vivo, pero aún llegarían muchos más usuarios.

Conforme más personas se fueron uniendo no disimuló su emoción ante los espectadores cuando, luego de buscar en Google los registros anteriores de Twitch durante la propia transmisión, confirmó la hazaña que había logrado.

El número de espectadores que logró el español es mucho mayor al del récord pasado que pertenecía al streamer Blevins quien, en una transmisión individual, consiguió reunir a 635 mil usuarios en marzo de 2018. Aunque esta no es la primera vez que Cánovas rompe el récord de Blevins: alcanzó los 660 mil espectadores en vivo durante el gran evento Fortnite de diciembre, la diferencia es que en ese caso no fue una transmisión en solitario.

Y no solo batió el récord. La transmisión de TheGrefg también estableció un nuevo máximo para Twitch pues, según TwitchTracker, Cánovas superó con creces el récord de 1.1 millones de espectadores de la liga de deportes electrónicos ELEAGUE TV.

¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS