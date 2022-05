Lo pago, pero quita spam: Salinas Pliego responde a Musk por cobro de Twitter

Luego de que Elon Musk advirtiera el posible cobro a usuarios del gobierno y empresas, el fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego respondió de manera positiva, pero dejo clara una petición.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Musk escribió que para las personas ocasionales la red social del pajarito azul siempre será de manera gratuita, sin embargo está analizando realizar el cobro para usuarios comerciales y gubernamentales.

“Twitter siempre será gratuito para los usuarios ocasionales, pero quizás suponga un pequeño coste para los usuarios comerciales/gubernamentales” se lee en el tuit del fundador de Tesla.

I’ll pay for it, just get rid of the spam and fire the people in Mexico who take decisions in @TwitterMexico, they just keep telling me… everything “is because the algorithm, we can’t do nothing for you”. @HugoRodriguezN 🤨 pic.twitter.com/TCqPzBANq5