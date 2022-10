El magnate fundador y dueño de SpaceX, Elon Musk se enfrascó en una disputa en Twitter con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy luego que el multimillonario hizo una propuesta polémica para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

El director general de Tesla (que enfrenta una batalla en las cortes por su intento de abandonar la oferta de 44.00 millones de dólares para adquirir Twitter) tuiteó el lunes que para alcanzar la paz entre las naciones se debe permitir que Rusia de quede con la Península de Crimea, que se anexó en 2014. Dijo además que Ucrania debería adoptar un estatus neutral, abandonando su idea de integrarse a la OTAN.

Musk indignó a Ucrania y sus partidarios al sugerir la celebración de referéndums auspiciados por la ONU en cuatro regiones que el Kremlin trata de anexarse tras realizar allí consultas denunciadas como farsa por Occidente.

- Rehacer las elecciones de las regiones anexadas bajo la supervisión de la ONU. Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo.

- Crimea forma parte formalmente de Rusia, como lo ha sido desde 1783 (hasta el error de Jruschov).

- Abastecimiento de agua a Crimea asegurado. - Ucrania permanece neutral.

El empresario apuntó que Crimea era parte de Rusia hasta que pasó a formar parte de Ucrania cuando existía la Unión Soviética en la década de 1950 y dijo que una guerra prolongada seguramente no terminará con una victoria rotunda para Ucrania.

Esas posiciones son un anatema para Zelenskyy, que las considera pro-Kremlin. El presidente ucraniano ha prometido que recuperará todo el territorio conquistado por Rusia en la guerra y considera Crimea parte de Ucrania.

Musk lanzó además un sondeo en Twitter en el que pregunta si “la voluntad popular” debe decidir si las regiones ocupadas deben seguir siendo parte de Ucrania o integrarse a Rusia.

En una respuesta sarcástica, Zelenskyy colocó en Twitter su propio sondeo, preguntando “¿cuál Musk prefieren, uno que apoya a Ucrania o uno que apoya a Rusia?”.

Musk le respondió a Zelenskyy que “aún respaldo mucho a Ucrania, pero estoy convencido de que una escalada masiva de la guerra le causará gran daño a Ucrania y posiblemente al mundo”.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace.