Eminem lanza un nuevo desafío de rap y se hace viral en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Eminem ha lanzado un nuevo desafío a través de sus redes sociales. El rapero ha publicado este martes un video en el que muestra la capacidad de pronunciar la letra de su canción Godzilla a una alta velocidad.

“Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em” @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7

De igual manera, el cantante propuso a sus fans repetirlo y prometió premiar a sus favoritos.

Posteriormente, los internautas no tardaron en aceptar el reto y decidieron responder al #GodzillaChallenge.

Did it one breath, Im also trying break the guiness world record book I can do about 650 words per minute for a speech record. Ive done “Rapgod” “Tung Twista by Twista” “Worldwide Choppers Sped Up” “Speedom Sped Up” and more. pic.twitter.com/qwyCDC8OMf