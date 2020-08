YoEnseñoLoQueQuiera, le responden en redes a Samuel García

Ciudad de México.- Luego de que causara polémica un video donde el senador del partido Movimiento Ciudadano Samuel García, le reprocha a su esposa, Mariana Rodríguez que "enseñaba mucha pierna" y le dijera "Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", usuarias de redes sociales respondieron al senador con la etiqueta #YoEnseñoLoQueQuiera.

Yo igual enseño mis piernas, porque a mí nadie me dice que no hacer, chingada madre. Ay amor perdón 🙈 Estén a ver esperen, ahora que recuerdo 🤔Yo aun no tengo ningún amor 🤣 Así que hago lo que chingaos quiera, si señor 🙌😏🙌 #YoEnseñoLoQueQuiera #NoMeTapoLasPiernas pic.twitter.com/8trfOeJgIq — Ale-Nayvolkova14 (@Nay14DeMartinez) August 11, 2020

Aunque el senador se disculpó públicamente y explicó que se había tratado de una “broma”, miles de mujeres comenzaron a responder subiendo fotografías de piernas, y otras partes de su cuerpo.

Deberíamos de dejar de hacer retos como “yo enseño lo que quiera” y más bien ser congruentes en la vida real: como mujeres no permitir actos machistas y como hombres romper esa cultura de propiedad con la mujer. Unas fotos enseñando lo que quieran no arreglan nada. — Padme Spellman ✨ (@pam_calistro) August 11, 2020

Dentro de las publicaciones de Twitter las usuarias rechazaron los comentarios machistas e invitaron a mujeres a rechazar actitudes que fomenten la violencia de género.

Iba a subir una foto mía en Bralette diciendo "yo enseño lo que quiera" Y ví que estaba buscando en cual me veía más buena....

Ahí es cuando me di cuenta que no debía de subir esa foto. No soy consumo masculino. — Catadora de tepaches. (@CensuradaLa) August 11, 2020