Error en etiquetado: Joven mexicano compra piezas Cartier por tan solo $237.00 MXN

En X (antes Twitter), se ha vuelto viral la historia de un joven que hizo una increíble compra en línea: unos lujosos aretes de la marca Cartier, valorados en 474 mil pesos, por tan solo 474 pesos.

Este joven mexicano se llevó una sorpresa cuando descubrió que los pendientes, originalmente valuados en 237,000 pesos, estaban etiquetados en una tienda en línea por tan solo 237 pesos.

La empresa Cartier, al percatarse del error, ofreció al cliente un reembolso, una botella de champán y un portapasaportes como compensación. Sin embargo, el cliente ha decidido no aceptar esta oferta y ha presentado una demanda ante la PROFECO.

"Gracias por su mensaje. En este momento los pendientes no están disponibles y se ha procesado tardar en reflejarse en su tarjeta dependerá del banco emisor.

Obviamente ya hay queja, y un reembolso (no autorizado ya que nunca lo solicite), obviamente no voy aceptar el "obsequio" y hasta la fecha aparecen pendientes de envío".

Ante este escenario, la PROFECO ha tomado partido en apoyo al cliente afectado, haciendo referencia al artículo 7 de la Ley Federal del Consumidor, el cual establece claramente los derechos y protecciones que tienen los consumidores en situaciones como esta.

La polémica desatada por este suceso ha alcanzado un punto álgido en las redes sociales, donde una oleada de usuarios ha manifestado su solidaridad con el joven afectado y ha compartido sus puntos de vista sobre los derechos del consumidor y la ética empresarial.

Ante su negativa de aceptar el reembolso, el joven contó que ha sido contactado por Cartier en múltiples ocasiones y que incluso tuvo una discusión con la embajadora de la marca.

"Posteriormente la constantes llamadas que hasta cierto punto hasta en horario laborar me marcaban y yo tranqui y todo. Hasta que la embajadora Cartier me alzó la voz en la última llamada y pa mis pulgas dije AH NO, les dije cualquier asunto por correo, para que hubiera evidencia", escribío el joven en sus redes.