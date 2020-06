¡Es falso! Policías detienen a afroamericano y resulta ser agente del FBI

Minnesota, Estados Unidos.- En redes sociales circula un video del momento en el que, dos oficiales esposan al hombre y esculcan los bolsillos de su pantalón, para sacar su cartera y papeles de identificación.

Al revisar sus documentos, los uniformados descubren que el ciudadano afroamericano es un agente del FBI, por lo que le regresan su cartera y lo liberan.

Durante las protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, la policía detuvo a un hombre afroamericano sin motivo aparente...



Ven su reacción al percatarse que es agente del FBI...#GeorgeFloyd pic.twitter.com/KSL3TXHXIv — Arturo González Orduño (@ArturoG_Orduno) June 1, 2020

Como se puede ver en la grabación original con una duración de más de cinco minutos, el afroamericano se encontraba fumando un cigarrillo cuando los oficiales lo detuvieron porque buscaban a una persona en específico para detenerla, cuando comprobaron por medio de su identificación que no era él, lo dejaron el libertad.

El incidente ocurrió hace un año en Minnesota, el que grabó el video comentó que decidió no publicar el video en su momento por una corazonada. Fue hasta el día de ayer que decidió subir el video a sus redes sociales para mostrar que el perjuicio hacia los afroamericanos siempre ha sucedido.

Una usuaria de Twitter llamada Nia Clara dice que conoce al hombre en el video. Una persona preguntó a qué se dedicaba el hombre del video y ella escribió que el hombre del video "no es un agente". Quizás nuestro amigo común que grabó este video @ ThisIsNike1 pueda ayudarlo con eso si tiene curiosidad ”.

😂🤣 so this is the story we’re going with? pic.twitter.com/35rUQnNRYQ — Nia Clara (@niaxclara) June 1, 2020

El video muestra a dos policías esposando a un hombre alto y negro que los acusa de participar en el perfil racial en su contra. “Ustedes son los hijos de puta más tontos ... son estúpidos. No sé cómo te convertiste en policía. Cualquiera puede convertirse en policía. Ustedes no tenían ninguna razón para ir a la universidad que ser policía y acosarme y asumir que soy alguien que no soy ", dice.

Luego les muestra su billetera. "Míralo. Oh que dice eso. Ohhhh, oh Dios mio. Quítame la mierda, amigo. Llama a tu supervisor por aquí. Ustedes son las madres más estúpidas que he conocido en mi vida ".

Cuando aparece otro oficial, el hombre dice: “Estos tipos son de perfil racial. Asumen que alguien no soy. Asumen que soy alguien que no soy. Necesito sus cartas. Necesito tu tarjeta.

Luego pide una tarjeta, llamándolos las "madres más tontas". Asumes que alguien ... eso es todo lo que ustedes hacen ".

