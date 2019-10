Espectador cruza durante carrera y provoca la caída de los ciclistas

Agencia

MÉXICO.- Un espectador ha provocado una aparatosa caída múltiple en los últimos metros de la segunda etapa del Tour de Croacia (CRO Race), según se aprecia en un video publicado este 2 de octubre en Twitter.

En esa grabación se observa que un hombre que corre cruza la carretera por delante del pelotón y uno de los ciclistas lo atropella por detrás.

Este incidente provoca la caída de ambas personas y afecta a más deportistas cuando la bicicleta del ciclista golpea a otro participante en ese evento deportivo.

"Por favor, cuando decidan correr por delante del pelotón, que va a una velocidad de 60 km/h, ¡miren atrás antes de hacerlo!", reza el mensaje que tuitearon los responsables del blog Zero_X.

🇭🇷 @tour_of_croatia



Dear cycling fans, staff, member of teams, others, please, when you decide to running ahead of peloton, which ride at of speed 60kms/h, look back before it! And realise, that you can damaged not only yourself, but riders too! Hope they are ok!😬 #cycling pic.twitter.com/GOPBIqbvdC