"¿Está rota la máquina?" Jubilada gana 25 millones de dólares en la lotería

Agencia

MÉXICO.- Una jubilada de Canadá ganó 32 millones de dólares canadienses (aproximadamente 25 millones de dólares) en la lotería. Sin embargo, en un principio no lo podía creer y llegó a pensar que se trataba de un error en el sistema, señala el medio local Montreal Gazette.

Lilianne Synotte Deschênes is Quebec's newest multi-millionaire. The Longueuil resident won last Friday's $32M Lotto Max jackpot. @LotoQuebec pic.twitter.com/SNPp2UGeao