Establecimiento de Hong Kong vende helado con sabor a 'gas lacrimógeno'

HONG KONG.- El gas lacrimógeno es uno de los nuevos sabores en una heladería de Hong Kong.

El ingrediente principal son los granos de pimienta negra, un recordatorio de las rondas acre y picantes disparadas por la policía en las calles de la ciudad china semiautónoma durante los meses de manifestaciones del año pasado.

“Sabe a gas lacrimógeno. Al principio se siente difícil respirar, y es muy picante e irritante. Me dan ganas de beber mucha agua de inmediato ", dijo la cliente Anita Wong, que experimentó gases lacrimógenos en una protesta.

"Creo que es un flashback que me recuerda lo doloroso que me sentí en el movimiento, y que no debería olvidarlo".