Estos son los mejores memes del Iphone 11 y 11 PRO

Agencia

Ciudad de México.- Ayer durante una conferencia llevada a cabo en Cupertino, California, Apple dio a conocer sus nuevos modelos y herramientas añadidas a estos, informó el portal de noticias Excélsior.

El iPhone 11 y 11 PRO se presentaron al final por ser los más esperados de todos sus productos.

Y sí, están muy bonitos y tienen muchísimas mejoras, sin embargo, un detalle provocó que se convirtiera en meme en redes sociales: las tres cámaras.

También te puede interesar: ¿De dónde surgió el meme del gato 'indignado'?

"Así es como te ves si tomas una foto con el iPhone 11", escribe un usuario.

this is what u look like if u take a picture with iphone 11 #AppleEvent pic.twitter.com/TlAsxGYDv4 — OM Rajpurohit (@omrajguru) September 10, 2019

Mi presupuesto frente a mis deseos", expresa una internauta.

Me pregunto si haría tantas chuzas con el iPhone", señala un usuario haciendo una comparación con un bolo de boliche.

Wonder if I'd get as many strikes with the iPhone tho #AppleEvent pic.twitter.com/Vi7p6cDpMe — Jo-Anne Rowney (@JoAnne_Rowney) September 10, 2019

Otro usuario comparó la similitud de las cámaras del dispositivo con una máquina de afeitar.

Otro internauta comparó la triple cámara del dispositivo con la expresión de terror del héroe de ‘El grito’ de Edvard Munch.

Apple presenta el nuevo iPhone 11

Internet: "