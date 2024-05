El expitcher de los Red Sox de Boston, Austin Maddox fue arrestado en Jacksonville, Florida, cuando se dirigía a una vivienda para tener relaciones sexuales con una chica menor de edad.

La detención de Maddox de 33 años, fue parte de una operación encubierta contra depredadores sexuales llamada ‘Operation Valiant Knights’, señalan diversos medios de comunicación.

A través de la red social X (antes Twitter), la Oficina del Sheriff de Jacksonville reveló un video que muestra el momento exacto en que elementos de la policía taclearon a Maddox cuando entraba al lugar donde sucedería su ‘encuentro’ con la jovencita.

La escena parece sacada de una película de acción, en especial porque Maddox fue inmovilizado en cuestión de segundos y con mucha fuerza brutal.

Waters informó en una conferencia de prensa que agentes se hicieron pasar por menores de edad en internet. Maddox, quien fue detenido el 28 de abril, creyó que hablaba con una chica en ‘Skip the Games’ y a pesar de conocer su supuesta edad, decidió concretar una ‘cita secreta’.

Al saber la edad de la chica, Maddox le habría solicitado quedarse con él toda la noche, ya que ‘ella no sabía conducir’.

El video de las autoridades de Florida muestra a Maddox bajando de una camioneta roja, vestido con playera y shorts.

El expitcher se dirigió a la casa sin dudarlo, sin saber que detrás de la puerta, había todo un equipo listo para detenerlo.

