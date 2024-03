EU: caballos fugitivos ocasionan persecución policiaca en Ohio

Cuando las personas van transitando por la carretera, lo más loco que podrían ver es a alguien con un casco negro de motociclista con stickers de Hello Kitty, sin embargo, la escena más loca e imposible de creer ocurrió el fin de semana en Ohio.

El sábado, dos enormes y musculosos caballos de la policía fueron captados poco después de las 12 del mediodía, corriendo al igual que Spirit, el corcel indomable sobre la carretera interestatal 90 en la ciudad de Cleveland.

Más de 20 vehículos tuvieron que avanzar con precaución pues los animales transitaban no a un lado del camino, sino en plena vía.

El Departamento de Transporte de Ohio reveló videos de la poco común persecución protagonizada por policías, quienes con paciencia y dedicación guiaron a los caballos lejos de la carretera.

