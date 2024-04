EU: cliente deja propina falsa de 100 dólares por el ‘April Fools’ Day’

El 1° de abril es conocido como el ‘Día de los Inocentes’ o ‘April Fools’ Day’, una fecha que se aprovecha para hacer bromas simples y graciosas, aunque algunas llegan a ser algo crueles.

Fue ese día que un restaurante en Texas, Estados Unidos fue víctima de un cliente a quien se le ocurrió la maravillosa idea de devolver su cuenta de 27 dólares con un mensaje escrito con marcador que decía “Día de los Inocentes, ¡sin propina para ti!”.

La foto del recibo en ‘El Cacique Taquería’ en Baytown se hizo viral en redes sociales, provocando opiniones divididas sobre la ‘broma’ del cliente.

Isis Gómez, gerente e hija de la dueña del restaurante, atendió al ‘famoso bromista’ y declaró a New York Post que no recibió la presunta propina, a pesar de que el recibo estaba firmado.

"Para asegurarme de que no regresen y reclamen el dinero, simplemente no cobré los $100. Era mucho dinero y como era una broma, no estaba segura si debía hacerlo o no”.