EU: hombre salta a río para salvar a su perro durante tormenta

Durante una tormenta lluviosa masiva que afectó gravemente varias zonas de Los Ángeles esta semana, un hombre no dudó ni por un segundo en saltar a un río descontrolado para salvar a su perro.

Por fortuna, ambos fueron rescatados por un helicóptero perteneciente a los bomberos locales.

De acuerdo con el reporte del portal TMZ, el hombre de identidad desconocida saltó a un violento río luego de ver que su propio perro fuera arrastrado por las intensas corrientes durante una inundación repentina.

Debido a que se trató de una situación en extremo peligrosa, elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) acudieron al llamado para salvar tanto al hombre como a su fiel amigo de cuatro patas.

Al llegar al lugar, uno de los elementos bajó lentamente con una cuerda para agarrar al hombre y a su mascota.

El video compartido por el portal de entretenimiento, muestra el momento exacto del peligroso rescate en Los Ángeles.

LAFD uses a helicopter to rescue a man who went into the L.A. River to save his dog during a big storm.



