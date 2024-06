EU investiga a Ayke, perro policía de Nuevo México, por dar mordidas

Cuando era un cachorro, había grandes esperanzas de que Ayke ayudara a revivir el programa K-9 del Departamento de Policía de Santa Fe. Ahora, cuatro años después, el pastor alemán se encuentra bajo investigación por mala conducta.

Ayke ha mordido a más personas que cualquier otro perro de la unidad K-9 del departamento, y es objeto de una investigación de asuntos internos por un ataque en marzo a uno de los propios agentes del departamento. La ciudad también se está defendiendo de una demanda presentada por un agente que tuvo que someterse a una cirugía plástica tras ser atacado durante un ejercicio de entrenamiento en 2022, informó el periódico Santa Fe New Mexican.

El jefe de policía, Paul Joye, declinó una solicitud de entrevista de dicho periódico, y la investigación sobre el último incidente relacionado con Ayke, uno de los cuatro perros utilizados por el departamento, está en curso.

Al igual que otras fuerzas del orden del país, la policía de Santa Fe sostiene que las unidades K-9 pueden ser útiles para detectar drogas ilícitas o materiales explosivos, o para detener a sospechosos.

Varios estados estaban estudiando este año propuestas legislativas que impondrían penas más severas por dañar o matar a perros policía. Sus partidarios señalaban que la policía gasta miles de dólares en su adiestramiento y que, en muchos casos, los animales son como una familia para sus adiestradores.

Sin embargo, en los últimos años, se han reportado lesiones causadas por estos animales en Ohio, Utah y otros lugares.

El Proyecto Marshall señaló en 2020 que no existía una base de datos nacional para el seguimiento del uso de los K-9, pero una investigación había revelado que se habían documentado mordeduras por parte de perros policía en casi todos los estados.

Ayke, a Santa Fe Police Department K-9, has bitten more people than any other dog in the department’s unit and is the subject of an internal affairs investigation. https://t.co/fQbhsvgHPZ