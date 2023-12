EU: Mamá YouTuber se declara culpable de maltrato grave a sus hijos

Una mujer estadounidense con seis hijos que daba consejos sobre crianza en el famoso canal "8 Passengers" en YouTube se declaró culpable este lunes de cuatro delitos graves de abuso infantil por maltratar y hacer pasar hambre a dos de sus pequeños.

Ruby Franke, vestida con ropa de cárcel gris y blanca, se puso de pie, cerró los ojos y respiró hondo antes de su declaración.

Al final, reprimió cierta emoción antes de decir: "Con mi más profundo pesar y dolor por mi familia y mis hijos, culpable".

El juez John J. Walton aceptó el acuerdo de culpabilidad y programó la sentencia para el 20 de febrero.

Franke se declaró inocente de otros dos cargos y fue devuelta a la custodia después de la audiencia.

De acuerdo con la ley de Utah sobre abuso infantil, los cargos más graves contra menores conllevarían a sentencias de uno a 15 años de prisión.

Winward Law, el despacho de abogados que representa a la acusada señaló en un comunicado el viernes que el presunto abuso ocurrió cuando su cliente estaba influenciada por un consejero de relaciones que la llevó a "un sentido distorsionado de la moralidad".

Ruby y Hildebrandt fueron arrestados el 30 de agosto después que el hijo de 12 años de ella escapara de la casa de Jodi en la ciudad de Ivins, en el sur de Utah, y le pidiera a un vecino que llamara a la policía. El niño estaba demacrado y tenía cinta adhesiva alrededor de sus tobillos y muñecas, pero no reveló el porqué.

La hija de 10 años de Ruby Franke también fue encontrada en la casa de Hildebrandt, según los documentos de la corte. Ambos niños fueron llevados al hospital.

Finalmente, los cuatro hijos menores fueron puestos bajo custodia estatal.

Franke y Hildebrandt fueron acusados cada uno de seis delitos graves de abuso infantil agravado. Permanecen encarcelados desde su arresto.

Mientras que el canal de YouTube, que inició en 2015, finalizó después de siete años.

