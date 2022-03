Derbez afirma que no le pagaron por hacer el video del Tren Maya

Luego de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los artistas y cantantes que criticaron la ruta nueva del Tren Maya con la campaña de “Sélvanme del Tren”, el comediante Eugenio Derbez no se quedó callado y respondió al mandatario que nadie lo contrató.

"Esto lo hago por amor a México", contestó Derbez durante la entrevista de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde aseguró que no está en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Eugenio Derbez también respondió a lo dicho por López Obrador, quien mencionó que posiblemente habían pagado a los artistas y famosos para atentar contra el Tren Maya.

"Al contrario, soy apartidista porque partidos van y partidos vienen y no cambian las cosas. Esto lo hago por amor a México, punto".

“A esta altura de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya", aseguró

Eugenio Derbez aclaró que su participación en la campaña “Sélvanme del Tren”, no se limitará a solo a una colaboración y seguirá su intervención en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

El actor estuvo acompañado por Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, quien explicó que el cambio en la ruta del Tren Maya afecta la parte acuática, es decir los cenotes.

