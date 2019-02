VIDEO: Empleado destruye la entrada de su empresa para exigir su sueldo

Redacción/SIPSE

Cancún.- Un sujeto que no ha sido identificado públicamente decidió destruir la recepción del hotel donde trabajaba. A más de un mes de los hechos, su inusitada reacción captada en video es ya un viral en las redes sociales.

Las escenas fueron compartidas por el usuario Joe Fearon (@joefblue) en Twitter. En ellas se observa a una excavadora dirigiéndose a la puerta principal de un hotel propiedad de la cadena Travelodge, en Liverpool.

“Yo estuve en ese trabajo donde se suponía que me pagarían el viernes antes de Navidad, podría haber estado sin dinero por todo lo que sabían, nunca conseguí mi dinero hasta la segunda semana de enero, una cuestión de tiempo antes de que algo como esto sucediera”, escribió Fearon para acompañar la publicación multimedia.

I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened 🤷🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/WvQ91aRRgL