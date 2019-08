Expulsan a mujer de un avión por quejarse; había vomito en su asiento

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer y su hija de 14 años fueron expulsadas de un avión tras quejarse con una azafata luego de encontrar vómito en el asiento de su vuelo en Carolina del norte (EE.UU), la madre fue arrestada durante varias horas, bajo la alegación de que tuvo una actitud grosera. La mujer que desmiente estas las acusaciones y ha demandado a la empresa más de 55 millones de dólares.

De acuerdo a RT, Rosetta Swinney asegura que cuando embarcaron y notificaron a la azafata que había un vómito en su asiento, la auxiliar de vuelo, identificada como Jane Done, les dio toallas húmedas y guantes para que limpiaran el lugar por sí mismas, subrayando que eso no formaba parte de su trabajo. Al ser cuestionada por otro pasajero, Done ignoró la queja y se alejó del lugar, reza la denuncia.

También te puede interesar: Expulsan de avión a mujer y su bebé por tener una enfermedad genética

Momentos después, las pasajeras se cambiaron de asiento y otra mujer se acercó para indicar que debían abandonar el avión. Swinney se negó, pues no consideraba que hubiera hecho nada malo e inmediatamente llamaron a la Policía.

A través de los parlantes, habrían indicado que "debido a un pasajero grosero, estamos pidiendo a todos que desembarquen". Cuando Swinney salió, fue esposada y permaneció arrestada durante varias horas mientras su hija ingresaba al Servicio de Protección Infantil de Nevada.

Según el documento presentado a las autoridades, después del percance, el vuelo se retrasó aproximadamente una hora para que el personal de limpieza eliminara el riesgo biológico en el avión a causa de los desechos. La queja incluye fotos de la sustancia en el área del asiento y va dirigida a la compañía, sus socios operativos y la azafata.

Rosetta Swinney: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/HIAQE6lA2D pic.twitter.com/TLpZnAT1IP — Public News (@PublicNewsTV2) April 25, 2019

Por su parte, la compañía emitió una declaración en abril en la que, sin dar muchos detalles, pidió disculpas a sus clientes por las molestias causadas por el retraso. "La seguridad de los pasajeros y la tripulación es nuestra principal prioridad en Frontier", señala el texto citado por el medio estadounidense.

Rosetta Swinney exige la millonaria compensación por abuso de proceso, difamación, negligencia grave y generación de estrés emocional. Además, reitera que fue humillada en medio de "actos deliberados y maliciosos".