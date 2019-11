¿Extraterrestres o búhos bebés? El video que pone de cabeza a Twitter

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En Internet podemos encontrar cualquier tipo de videos que te podrían poner los pelos de punta, pero también otros que, contrario a lo primero, te sacarán una gran carcajada por lo pobre o básica de su edición simulando fantasmas o extraterrestres.

De acuerdo con el portal de noticias Excélsior, recientemente fue difundido un video en el que se puede ver a unos pequeños animales que bien podrían parecer extraterrestres, pero, tiempo después, se revelaría que se trata de un par de ‘búhos bebé’.

Este video generó un mar de comentarios entre los internautas de Twitter pues, los más aventurados, aseguraban que se trataba de pequeños seres venidos del espacio.

Presuntamente estos pequeños búhos anidaron dentro del techo y comenzaron a hacer ruido, cosa que los delató ante los dueños.

I’m now positive that people who claim to have seen aliens have actually just seen baby owls. pic.twitter.com/CAr65NG9qR