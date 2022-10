Extremistas arrojan puré de papa a pintura de Monet

Manifestantes que exigen medidas contra el cambio climático le arrojaron puré de papas a una pintura de Claude Monet en un museo alemán el domingo para protestar por la extracción de combustibles fósiles, pero no dañaron la obra de arte.

Dos activistas del grupo Last Generation, que le ha pedido al gobierno alemán tomar medidas drásticas para proteger el clima y que se dejen de usar los combustibles fósiles, se acercaron a “Les Meules” de Monet en el Museo Barberini de Potsdam y arrojaron una sustancia espesa sobre la pintura y su marco dorado.

Posteriormente, el grupo confirmó por Twitter que la mezcla era puré de papas. Los dos activistas, ambos con chalecos naranjas de alta visibilidad, también se adhirieron con pegamento a la pared debajo de la pintura.

escribió el grupo en Twitter, junto con un video de lo ocurrido.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ