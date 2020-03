Falso: Videos y fotos de animales que regresan a la ciudad

México.- Las fotografías y videos de animales regresando a zonas habitadas por los humanos son falsas.

National Geographic fue quien desmintió las imágenes que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

El prestigioso medio publicó una nota en su sitio oficial para desmentir estas “fake news” y además proporcionó los contextos reales en que fueron tomados las imágenes y videos.

De acuerdo con el sitio web las grabaciones de un cisne y un delfín nadando en las supuestas aguas de los canales de Venecia son falsos. Además explicó que el delfín fue captado en un puerto de Cerdeña y el cisne en Burano.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) March 16, 2020

En cuanto al caso de los elefantes “borrachos”, un medio chino citado por NatGeo las desmintió y agregó que la presencia de los animales no es extraña en la provincia de Yunnan.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. 😂 pic.twitter.com/ykTCCLLCJu — Corono she better don’t (@Spilling_The_T) March 18, 2020

