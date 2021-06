Familiares dejan "plantadas" a niñas en su cumpleaños e internautas van a la fiesta

MÉXICO.- Una triste historia resultó con final feliz tras la publicación de una madre preocupada, pues nadie acudió a la pequeña reunión que le había organizado a sus hijas.

La usuaria de Facebook Monserrat CM, expresó su enojo en redes sociales, pues pasaba de la hora de la que había citado a sus familiares y amigos y nadie se había aparecido ya que "vive muy lejos".

Monserrat pasó a invitar a las personas que vieran su publicación, mencionó que tenía comida, y el brincolín estaría en su casa hasta las 11 PM. Incluso colocó su dirección completa para todo aquel que quiera asistir.

"No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen 'amigos' como ellos me dicen".