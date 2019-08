Fans de Spider-Man planean asaltar las instalaciones de Sony

Agencia

MÉXICO.- Sony se ha metido con uno de los fandoms más grandes y sensibles del planeta, el del MCU. Variety anunció esta tarde que la empresa se negó a aceptar los nuevos términos de Marvel Studios en los cuales solicita un 50% de los ingresos obtenidos de las películas de Spider-Man; por su parte, la compañía perteneciente a Disney se niega a seguir recibiendo ganancias ínfimas, poco a poco quiere ir ganando terreno sobre el personaje. La amenaza de que Tom Holland y Peter Parker puedan salir del MCU ha puesto a las redes sociales de cabeza, sin embargo, los fanáticos de Marvel han comenzado a tomar cartas en el asunto.

Además del boicot que Sony está recibiendo en redes sociales, en el cual se pide a la gente que no acuda a los cines a ver sus otras películas, algunos fans del MCU han organizado un evento con el propósito de asaltar las instalaciones de la empresa e impedir que se retire a Spider-Man de la historia creada por Marvel Studios. Durante varios meses hemos escuchado del asalto al Área 51 programado para el siguiente 20 de septiembre, no obstante, las personas de Internet se han vuelto a superar con este nuevo plan para ocupar las oficinas de Sony.

El evento en Facebook fue creado esta tarde y lleva como título "Storm Sony And Bring Spider-Man Home To The MCU" (Asalten Sony y traigan a Spider-Man a su hogar en el MCU). Los asistentes han sido convocados en Culver City, California para el 31 de agosto, es decir, en Halloween; el requisito principal es ir disfrazado de Spider-Man y llevar mucha energía para exigir la permanencia del personaje. Por el momento no hay demasiadas personas registradas pero la bomba podría estallar en cualquier momento si es que Sony y Marvel Studios no logran llegar a un acuerdo fijo en las próximas horas o días.