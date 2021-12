Felipe Calderón acusa de “Fake News” a AMLO; internautas responden

El expresidente de México, Felipe Calderón arremetió contra Andrés Manuel López Obrador por su “fake news” luego de que el actual mandatario publicara en sus redes sociales que se encontraba a bordo del tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, por el cual Calderón aseguró que el transporte no existía.

Este domingo López Obrador informó a través de sus redes sociales un video en el que se muestra en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entre otros funcionarios.

El presidente mencionó que se encontraban a bordo del nuevo tren del aeropuerto de Felipe Ángeles.

Después de esta publicación el periodista, Joaquín López Dóriga, compartió el video asegurando que el vagón el que se encontraba el mandatario era un simulador y lo vendió como real.

Ante esto Felipe Calderón compartió la publicación de López Dóriga y señaló que el mandatario estaba siendo un buen ejemplo de “Fake News” por viajar en un tren que no existe, y declaró que manipulo las imágenes con videos pregrabados.

Exigió a Elizabeth Garcia Vilchis, encargada de la sección en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador “quién es quién en las mentiras de la semana” que desmienta lo difundido por el presidente.