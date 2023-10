Festival Internacional de Globos de Albuquerque llena de color Nuevo México

El Festival Internacional de Globos de Albuquerque comenzó este sábado 7 de octubre, llenando de colores el cielo de Nuevo México.

Inició al amanecer con un espectáculo de luces de drones y la ascensión masiva de globos aerostáticos de distintas figuras y tonalidades.

Durante nueve días, los habitantes y visitantes disfrutarán de un gran espectáculo

Este encuentro anual se ha convertido en un importante motor económico para la ciudad.

El río Bravo y las montañas cercanas proporcionan un fondo espectacular a la celebración.

La cual comenzó en 1972 con pocos pilotos que lanzaron 13 globos desde un terreno baldío cercano a un centro comercial en las afueras de Albuquerque.

El festival es uno de los eventos más fotografiados a nivel mundial.

Este año se lleva a cabo en el Balloon Fiesta Park.

Los diseños de los globos han sido de animales de dibujos animados, de personajes de Star Wars y hasta del oso polar de los dulces de Klondike.

"Pero siguen apegándose a lo básico", manifestó el director del festival, Sam Parks.

Quien vuela un aeróstato con forma de globo terráqueo inspirado en el que pilotó el difunto fundador del festival, Sid Cutter.

Casi 830, 000 personas de distintas partes del mundo asistieron a la edición del 2022.

Entre los actos nocturnos programados resaltan los fuegos artificiales y globos luminosos, en los que se inflan globos aerostáticos y se iluminan desde tierra.

550 pilotos de globos se han inscrito para volar este 2023 tratando de aprovechar un fenómeno conocido como la "caja de Albuquerque".

El cual sucede cuando el viento sopla en direcciones opuestas a diferentes elevaciones, lo que permite a los más hábiles llevar un globo de vuelta a un lugar cercano al punto de despegue.

There's so much to do in ABQ... especially during Balloon Fiesta! 🎉🎈



For a full list of balloon-related events happening around #Albuquerque during this year's International Balloon Fiesta, visit https://t.co/sJIXYlrVPc.



Photo Credit: @flybyprovisions pic.twitter.com/t9jj465uP9