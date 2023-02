Filtran el posible setlist de Rihanna en el Super Bowl 2023

Para nadie es un secreto que Rihanna será la protagonista del show del medio tiempo en el Super Bowl 2023, sin embargo el repertorio se desconocía, pero en redes sociales se ha filtrado el posible setlist.

Usuarios de Twitter hicieron en tendencia el nombre de la cantante, luego de que ella publicara un video publicitario de su regreso a la música tras 6 años de ausencia y su presentación en el evento deportivo.

Sin embargo, otra de las cosas que provocó la euforia de los fans fue la posible lista de canciones que serán parte del show del medio tiempo.

Setlist de Rihanna en el Super Bowl 2023

Diamonds

Umbrella

Work

Only Girl

Can't Remember to Forget You

Don't Stop The Music

This Is What You Came For

S&M

Love The Way You Lie, The Monster

Where Have You Been

Love On The Brain

¿Shakira y Eminem en el Super Bowl 2023?

En el selist filtrado también se reveló que presuntamente los invitados en el show serían Shakira, con la que interpretará 'Can't Remember to Forget You' y Eminem, con quien a dueto cantará 'Love The Way You Lie'.

Es importante mencionar que ni Rihanna o los organizadores del Super Bowl han confirmado o desmentido la noticia.

Rihanna en el Super Bowl 2023

Desde septiembre del 2022, Rihanna anunció a través de sus redes sociales que sería la encargada de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2023.

La artista oriunda de Barbados, publicó una fotografía en la que aparece su mano sosteniendo un balón con el logotipo de la NFL.

"Aquí vamos. Super Bowl LVII", escribió la liga junto a la misma imagen que compartió la intérprete de "Diamonds".

Minutos después de este anuncio la NFL confirmó la noticia.